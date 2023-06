Si apre una stagione da brividi Lo scudetto in riva al mare quest’anno si assegna a Viareggio

"Quest’anno cercheremo di fare davvero qualcosa di importante. La nostra maturità societaria aveva bisogno di questo salto di qualità, reso possibile pure dai nostri sponsor crescenti". Così nel presentare squadra e progetti ha aperto le danze Stefano Santini, figura di riferimento di tutto quello che è il mondo Viareggio BeachSoccer.

Da quest’anno Santini ha scelto di non essere più l’allenatore della squadra, che aveva guidato fin dalle origini nel 2010 con tanti successi (storico il Triplete del 2016 quando la VBS vinse tutto fra Italia e Europa), assumendo il ruolo di responsabile tecnico della prima squadra (vice-campione d’Italia in carica) e dell’Under 20 (bi-campione d’Italia in carica). E ieri ha levato il tappo alla stagione, che sarà ricca considerato che, dopo la prima tappa della Poule Scudetto di oggi e domani, poi la prossima settimana (8-11 giugno) ci sarà la Coppa Italia a Vasto e subito dopo (12-18 giugno) la Euro Winners Cup a Nazarè in Portogallo... mentre le successive tappe del campionato di Serie A saranno a Catania (12-15 luglio) e a Cirò Marina (21-23 luglio) prima del gran finale che assegnerà lo scudetto sulla spiaggia di casa di Viareggio (28-30 luglio).

Il club del presidente Massimo Moretti ha confermato tutti i suoi "big" della scorsa stagione, compresi i tre stranieri (il fuoriclasse portoghese Léo Martins ed i brasiliani Alisson Maciel e Zè Lucas), aggiungendo due grandissimi ritorni: quello del gigantesco difensore nippo-carioca Ozu Moreira e quello dell’attaccante viareggino doc Giacomo ’El Niño’ Petracci. La squadra è forte ed ambiziosa, come anche l’Under 20 (da quest’anno allenata da Daniele Cinquini) che tanti giocatori ha dato alla prima squadra: da Luca Bertacca a Tommaso Fazzini, da Gianni Santini a Fabio Pugliese, da Matteo Ghilarducci a Carmine Saetta. Questa la rosa 2023 completa con i numeri di maglia scelti: 1 Carpita (capitano), 2 Ghilarducci, 4 Bertacca, 5 Saetta, 6 Pugliese, 7 Genovali, 8 Ozu, 9 Alisson, 10 Lucas, 11 Remedi, 12 Santini, 13 Petracci, 16 Ksioua, 17 Martins, 20 Fazzini, 22 D’Onofrio, 30 Manfredi.

Come sponsor rinnovate partnership importanti e durature: con la Farmaè, la Sammontana, la Lippi Rappresentanze e la Ecoris. Ieri al Flora non è però passata inosservata l’assenza di istituzioni del Comune (era stata annunciata la presenza dell’assessore allo sport Rodolfo Salemi... che invece non c’era). "L’amministrazione ci è stata molto vicina per poterci assicurare in maniera strategica le finali scudetto qui da noi, con tutto il ritorno d’immagine che ne deriverà" ha affermato Santini.

