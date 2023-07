Si alzano le voci della protesta Folla in piazza per l’ufficio postale

Sentita e partecipata la manifestazione organizzata dal Comitato di rappresentanza locale di Stiava per protestare contro la chiusura prolungata dell’ufficio postale della frazione. Circa 200 persone si sono date appuntamento nel tardo pomeriggio di lunedì per far sentire la propria voce contro una situazione che provoca disagi non indifferenti a una fetta importante della popolazione, specialmente quella più anziana: alle trasformazioni di un mondo sempre più digitalizzato non si riesce a stare dietro andando tutti alla stessa velocità, e per molti è importante sapere di avere un presidio dove poter ricevere servizi indispensabili per la quotidianità. Non a caso, molti dei presenti erano proprio anziani, scesi in piazza per chiedere la riapertura di quello che a tutti gli effetti è un punto di riferimento per Stiava e per il territorio circostante. Anche l’amministrazione ha voluto far sentire la propria vicinanza al Comitato e ai cittadini: in prima linea, di fronte all’ufficio chiuso, si è fatta notare la sindaca Simona Barsotti, che tra l’altro vive proprio a Stiava e dunque può avere un quadro adeguato della situazione. Oltre alla sindaca, diversi amministratori si sono radunati con i manifestanti. La storia dell’ufficio postale va avanti da febbraio, quando fu preso d’assalto da alcuni malviventi che fecero esplodere lo sportello del bancomat. Nelle settimane successive, Poste Italiane ha iniziato i lavori per rimettere in sicurezza l’edificio, inserendo nelle operazioni anche lo smaltimento dell’eternit presente. E proprio questa sarebbe la causa del procrastinarsi dei lavori, come sostenuto dalla stessa azienda. In ogni caso, l’ultima assicurazione da parte delle Poste parla di una riapertura prevista entro la fine dell’estate.

RedViar