Si alza il sipario sulla nuova stagione teatrale

Entra nel vivo stasera alle 21.15 la nuova stagione del Teatro Scuderie Granducali “Con Voci vive: un teatro che racconta“direzione artistica di Elisabetta Salvatori.(foto) Sei gli spettacoli: stasera, il 9 e 24 gennaio, il 7 e 21 febbraio e il 6 marzo: denominatore comune il teatro di narrazione il genere che Elisabetta Salvatori porta in scena suscitando riflessioni e emozioni avvalendosi in questa nuova esperienza dei Narratori erranti. Stasera il sipario si alza con “Piantate in terra come un faggio o una croce“ spettacolo di Elisabetta Salvatori nel quale racconta la vita di Caterina da Siena e Beatrice di Pian degli Ontani accompagnata dall’inseparabile violino di Matteo Caramelli.