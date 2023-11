Si alza il sipario. Callas: il ricordo al Teatro Galeotti

PIETRASANTA

Si alza il sipario sul cartellone della stagione teatrale 20232024 che propone otto spettacoli sotto l’egida del Comune della Piccola Atene, dalla Fondazione Versiliana insieme a Fondazione Toscana spettacolo onlus. Consulenza artistica Massimo Martini. Otto spettacoli che partono da martedì fino alla ultima esibizione di aprile. Si inizia, appunto, martedì alle 21 con “Resta Diva“ omaggio a Maria Callas, regia Alessandra Pizzi, produzione Ergo Sum. Uno spettacolo che racconta la vita de “La Divina”, Maria Callas, affrontando il tema della “dimensione umana” dietro cui si nasconde il talento artistico dei grandi geni.

Enrico Lo Verso (foto) accompagnato in scena da Danilo Rea, dà voce al racconto di Titta Meneghini e in una biografia romanzata ripercorre la vita di Maria Callas attraverso lo sguardo degli uomini che le sono stati accanto e che, tra scandali, dolore e sofferenza, hanno contribuito a fare di lei, un’icona irraggiungibile di bellezza e di talento nazionali.

Una messa in scena suggestiva che si avvale di proiezioni e contributi video riportando lo spettatore nel mondo in cui nasce e si afferma l’icona di una artista a cui, la crudeltà e le miserie umane non hanno impedito di restare per sempre e comunque una “diva”. Lo spettacolo terrà alta l’attenzione degli spettatori dall’inizio alla fine trasportando gli spettatori nel mondo della Diva. I biglietti per lo spettacolo sono in vendita già da oggi al bottghino e online su Ticketone.