Si allarga la rete a tutela dei minori

Con la firma del Protocollo d’intesa “Minori a Rischio di Abuso e Maltrattamento”, meglio conosciuto con l’acronimo MI.RI.A.M., i Centri Antiviolenza Luna di Lucca, l’Una per l’Altra – Casa delle Donne di Viareggio e Non ti scordar di Te di Gallicano hanno aderito, ieri mattina, alla rete che già dal 2007 opera sul territorio provinciale. Da anni infatti i magistrati del Tribunale dei Minorenni e della Procura di Lucca, le forze di polizia, i medici della salute mentale dell’infanzia e adolescenza, i pediatri, i servizi sociali dei Comuni e i referenti degli Istituti Scolastici, coordinati dall’Ufficio Scolastico Territoriale, hanno costituito un circuito virtuoso nel quale ogni soggetto offre il proprio contributo con la finalità di prevenire e contrastare abusi e maltrattamenti nei confronti dei minori. "Proprio nella giornata internazionale della donna, abbiamo fatto un altro passo avanti per rafforzare la rete a tutela di bambini e donne in condizioni di fragilità", ha dichiarato il prefetto Francesco Esposito, che ha sottolineato l’instancabile lavoro svolto dai Centri antiviolenza e ha evidenziato il valore aggiunto assicurato dall’ampliamento delle figure professionali coinvolte nel progetto.