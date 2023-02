Sì all’allargamento, via Pisanica più sicura

di Daniele Masseglia

Il fosso che costeggia via Pisanica sarà tombato per eliminare i pericoli e rendere più fluida la circolazione lungo una delle arterie più trafficate del territorio ma che ha una carreggiata in alcuni tratti davvero molto stretta al punto che due auto insieme non rierscono a passare. La decisione è stata presa nei giorni scorsi dalla giunta e riguarda due tratti del fosso, più o meno all’altezza di via Settembrini, per un costo di quasi 9.500 euro. In questo modo la sezione stradale verrà ampliata di un metro e mezzo, ma sarà solo un antipasto in vista della vera e propria variante Pisanica. Al momento, com’è noto, via Pisanica ha una veste moderna e riqualificata sul lato mare grazie al maxi cantiere Salt, mentre l’ultimo chilometro lato monti, tra via Pozzodonico e l’Aurelia, è fermo ad almeno mezzo secolo fa: una pennellata di asfalto in mezzo alla campagna. Il suo ampliamento è di competenza del Comune, che ha già ricevuto un finanziamento ministeriale di 500mila euro per la progettazione su input dell’allore senatore di Forza Italia Massimo Mallegni.

Un passo alla volta, quindi. Partiamo da quello propedeutico approvato pochi giorni fa. "Ora bisogna cercare di agevolare il più possibile la circolazione – spiega l’assessore ai lavori pubblici Matteo Marcucci – per consentire alle auto di incrociarsi in tutta sicurezza anziché rischiare ogni volta di entrare in collisione o di finire nel fosso. Detto questo, la progettazione della variante Pisanica sta andando avanti perché è un’opera che la nostra amministrazione comunale vuole fortemente. Credo che ci vorranno ancora un paio di mesi, grazie alle somme arrivate per l’interessamento di Mallegni". A breve, tra l’altro, una delegazione del Comune sarà ricevuta a Roma dal ministero alle infrastrutture e trasporti, forse alla presenza dello stesso ministro Matteo Salvini, con l’obiettivo di chiedere finanziamenti non solo per la Pisanica ma anche per la futura rotatoria sull’Aurelia alle curve di Motrone. "Siamo in attesa che ci venga fissato l’appuntamento – aggiunge il sindaco Alberto Giovannetti – ma nel frattempo era importante rendere meno difficoltoso il transito in via Pisanica".

Con i fari, sempre accesi e vigili, del Comitato di quartiere Pontestrada, che da 25 anni chiede la deviazione del transito dei camion dai centri abitati. "Ben venga la tombatura del fosso – dice il presidente Riccardo Buratti – ma che sia un intervento provvisorio: la strada non deve rimanere così, ma va ampliata per far sì che i camion dall’Aurelia raggiungano via Unità d’Italia e viceversa, evitando di riempire di polveri e rumori il nostro quartiere".