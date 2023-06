Si accendono i riflettori sul Dap Attesi i big della danza mondiale

La danza internazionale torna protagonista in stretto connubio con l’arte e la musica offrendo un cartellone di eventi lungo due settimane, dal centro storico alla Versiliana. Per il settimo anno il Dap Festival torna infatti ad ospitare decine di ballerini e coreografi di fama mondiale per un totale di 24 appuntamenti in calendario dal 25 giugno all’8 luglio su iniziativa, come sempre, dell’associazione culturale “New Dance Drama“ diretta da Adria Ferrali. Quest’anno, in particolare, saranno due gli eventi speciali: il Contemporary dance gala il 2 luglio alle 21.30 al chiostro di Sant’Agostino e l’8 luglio alle 21.30 il Gran gala al teatro all’aperto della Versiliana. La partenza, come detto, è fissata per domenica con lo spettacolo “Nel volgersi infinito delle sue onde“, co-produzione tra Dap Festival, Pietrasanta in concerto e la compagnia Simona Bucci che prevede l’esibizione del violinista belga, nonché ideatore e fondatore di Pietrasanta in concerto, Michael Guttman, la violoncellista Jing Zhao e il pianista Roberto Prosseda.

Molta attesa invece per i due eventi di punta. Si entra nel cuore del festival il 2 luglio alla presenza di coreografi italiani e israeliani e protagonisti quali Marion Barbeau e Antonin Monie (Opéra di Parigi) con le coreografie di Shahar Binyamini presentate da Mart Foundation Nyc. Sul palco anche Alice Mariani e Gabriele Corrado (Teatro alla Scala) con le coreografie di Emanuela Tagliavia, musiche di Gianpaolo Testoni e coreografie e interpretazione di Tamara Fragale insieme alla musicista newyorkese Vita Zambetti di Zsauce Music Nyc. L’8 luglio è il momento invece di PeiJu Chien-Pott, tra le più grandi ballerine moderne viventi, la quale collaborerà con il danzatore e coreografo taiwanese Chien-Ming Chang, direttore di Hofesh Schechter II, esibendosi alla prima mondiale di “Pretend“, da un’idea di Adria Ferrali con la collaborazione dello scultore italiano Stefano Bombardieri che porta in scena una straordinaria e nuova coreografia. In scena un’altra prima internazionale, ossia “Hold on skin“, con le coreografie di Julian Nicosia, sul palco i danzatori dell’Opera di Roma Giacomo Castellana e Eugenia Brezzi e le musiche di Michael Anklin e Janiv Oron. Tra le compagnie italiane di spicco, infine, figurano la Spellbound contemporary ballet di Mauro Astolfi, la compagnia Zappalà danza e la MM contemporary dance company di Michele Merola con “Ballade“, la nuova creazione di Mauro Bigonzetti.