Show di danza per concludere il gemellaggio

Uno spettacolo di danza che ha letteralmente riempito il teatro Galeotti ha sancito il successo del “progetto Mediterraneo”, nato dalla collaborazione dei Comitati gemellaggi di Pietrasanta e Mougins per celebrare il rapporto di scambio culturale che unisce le due comunità dal 2019. Un’esperienza “di crescita personale e anche tecnica”, così le giovani di Pietrasanta hanno definito la trasferta in Costa Azzurra: qui, a marzo, è andata in scena “la prima” dell’esibizione poi ripetuta al “Galeotti” e che ha unito le allieve delle scuole “DanzArte Versilia” e “Mougins en danse”. "L’obiettivo – ha sottolineato il vicesindaco e assessore ai gemellaggi Francesca Bresciani – di un rapporto di scambio, fra due Paesi, è proprio questo: offrire opportunità di crescita reciproca, creare legami e condividere passioni partendo dal nucleo fondante di ogni società, vale a dire la famiglia e i suoi componenti". "Mai come durante questi mesi di lavoro sul progetto Mediterraneo – ha ricordato Daniela Zalcetti, presidente del Comitato dei gemellaggi – mi sono resa conto che niente deve distoglierci dall’impegno di unire i popoli. Compito di tutti noi è spingere soprattutto le nuove generazioni a odiare meno e “ballare” di più insieme". Sul palco del “Galeotti”, hanno ballato 21 allieve di “DanzArte Versilia” e 22 di “Mougins en danse”, applaudite anche dal sindaco di Pietrasanta Alberto Giovannetti e da quello di Mougins Richard Galy, alla guida della delegazione ospite composta anche dall’assessore ai gemellaggi Maryse Imbert. Con un graditissimo “fuori programma”: al termine dello spettacolo, la direttrice artistica del Dap Festival Adria Ferrali ha consegnato a quattro giovani danzatrici altrettante borse di studio per partecipare ai programmi di “Master class” dell’edizione 2024.