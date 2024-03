Show di danza in piazza Duomo e a Mougins

Si chiama progetto “Mediterraneo“ l’evento che vedrà Pietrasanta e la città francese gemellata di Mougins unite all’insegna della danza con uno scambio di eccellenze. Ad annullare i 350 chilometri che separano le due città saranno prima le ballerine del centro formativo “DanzArte Versilia“, pronte a volteggiare in Costa Azzurra con tanto di ospitalità in famiglia, e successivamente toccherà alle étoiles di Mougins esibirsi in piazza Duomo. Elaborato dai comitati gemellaggi delle due città, unite da un patto siglato nel 2019 allargato poi a Lerici, il progetto è stato presentato ieri in municipio (nella foto) e vedrà collaborare le due scuole di ballo. "Con Mougins – spiega il vice sindaco e assessore ai gemellaggi Francesca Bresciani – abbiamo un patto d’amicizia volto alla reciproca promozione culturale e finora sviluppato soprattutto attraverso il canale dell’enogastronomia, dello sport e della tradizione musicale. Oggi, per la prima volta in assoluto nella storia dei gemellaggi di Pietrasanta, mettiamo sul tavolo anche la danza". In totale saranno 17 le allieve di “DanzArte Versilia“ che andranno ad esibirsi il 16 marzo insieme alle ragazze della scuola “Mougins en danse”, al teatro “Scène 55”. Inoltre alcune di loro, tutte di età 12-25 anni, saranno ospitate dal 15 al 17 marzo da otto famiglie di Mougins.

"Il Mediterraneo è come una culla comune – ha proseguito Daniela Zalcetti, presidente del comitato gemellaggi – ed è proprio su questo mare, così presente nelle nostre culture, che abbiamo scelto di costruire il tema di questo spettacolo. Uno scambio che sarà completo: dopo tre settimane, infatti, saremo noi ad accogliere a Pietrasanta le ragazze di Mougins e ospitare la rappresentazione di ballo in piazza Duomo il 7 aprile". Con alcune allieve ospiti delle famiglie delle danzatrici versiliesi.