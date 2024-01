Shoah, evento con le scuole. Tarabella (Pd): "Andava fatto il 27 gennaio"

Polemiche sulle iniziative in città legate alla Giornata della memoria. Quelle promosse dal Comune si terranno mercoledì in municipio, coinvolgendo oltre 100 studenti di medie e superiori, scatenando le rimostranze del Pd visto che la ricorrenza quasi ovunque viene celebrata il 27 gennaio, cioè ieri. La manifestazione di mercoledì, organizzata come sempre dalla presidenza del consiglio comunale, è in agenda alle 9,30 in municipio, con il professor Marco Piccolino, studioso di neuroscienze ed ex docente all’università di Ferrara, presenterà agli studenti il suo ultimo libro “Dalla Versilia alla Garfagnana. Storia di Ebrei e di giusti“. Il volume racconta la storia di due famiglie ebree toscane che riuscirono a sfuggire alla ferocia dei nazifascisti, tra la Versilia e la Garfagnana, grazie all’aiuto di quattro persone che, in seguito, hanno ricevuto il riconoscimento di “Giusti tra le nazioni”, ossia don Innocenzo Lazzeri, il medico Mario Lucchesi e i due contadini garfagnani Giuseppe Mansueto e Maria Rossi.

Ma il calendario suscita la protesta della capogruppo Pd Irene Tarabella (nella foto). "I simboli sono monumenti importanti nella coscienza storica, politica e culturale di una società – scrive – e le date rientrano in questa categoria quali simboli potentissimi. Ieri era il Giorno della memoria: ovunque, nelle scuole, nelle piazze, nei teatri ci sono iniziative delle varie amministrazioni, proprio in questo giorno, per ricordare la tragedia immane della Shoah nel giorno della liberazione del campo di sterminio di Auschwitz. A Pietrasanta, invece, non c’è stata nessuna iniziativa pubblica ufficiale di sensibilizzazione per la Shoah. Ci si pensa il 31 gennaio, tra l’altro con una scarsa pubblicità. Senza nulla togliere a quella iniziativa per la quale abbiamo il massimo rispetto: perché non il 27 gennaio? L’iniziativa del 31 poteva essere una seconda occasione ma perché non fare niente proprio il 27?".

