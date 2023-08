Sgarbi show sul palco Al Principe di Piemonte frecciate al sindaco "Belvedere monitorato"

Tra frecciate, pagelle al ribasso ai ministri e dissertazioni sui gay, è stato sicuramente Sgarbi show. Il sottosegretario alla cultura ha retto il palco degli Incontri al Principe, la rassegna di talk al Grand Hotel Principe di Piemonte, come una vera star, con oltre 100 persone rimaste escluse per l’esaurimento dei posti in Sala Butterfly. E si è presentato abbigliato con il costume del Certamen che si era appena svolto a Arpino, città di cui è primo cittadino. "Dobbiamo ringraziare il sindaco di Viareggio – ha attaccato – siamo qui al chiuso, mi scuso con le moltissime persone che sono rimaste fuori". Poi Sgarbi è tornato a ribadire la propria battaglia per il progetto di rifacimento del Belvedere Puccini. "Sappia il sindaco – ha incalzato – che tutti i giorni i miei ispettori saranno a vedere come stanno distruggendo il belvedere Puccini. Può immaginare di fare cose come queste contro di te o contro il buonsenso? Sarò fiscale. Perché si eviti di distruggere ancora qualcosa, nonostante abbia fatto correggere il progetto, tutti i giorni manderò un ispettore: sarà il mio amico Mauro Pardini a controllare ogni giorno. Se lui usa le sue misure con te io le uso con lui, come mio diritto o dovere. Del Ghingaro si preoccupava tanto di perdere i finanziamenti, ma il vero problema era di spendere meglio quei soldi".

Poi Sgarbi ha affrontato la necessità di rilanciare i 460 musei statali ("rendendoli grauiti per i cittadini e facendo pagare il biglietto solo ai visitatori esterni") e definiendo "una buona intuizioni utilizzare la Ferragni come influencer per gli Uffizi", "visto che appartiene all’immaginario dei ragazzi: se suggerisce un quadro ha una sua efficacia". Da lì il conduttore Stefano Zurlo ha spostato il focus sulla bufera sul libro "omofobo" del generale Roberto Vannacci. "Quel volume – ha detto Sgarbi – è pieno di cose di buonsenso legate allo stesso pensiero di Papa Francesco, che può guardare con misericordia e comprensione gli omosessuali, ma è contro le unioni gay. Ho conosciuto Pasolini e lui ci teneva a essere chiamato diverso. Anche io non ci tengo a essere chiamato normale, non sono affatto normale. Oggi l’omosessuale vuol essere normale ma quando tu dici normale, dici quello che fa la maggioranza delle persone. Allora, quanti sono gli omosessuali? Facciamo un inventario degli omosessuali di Viareggio, quanti saranno? Il 5-6%? Non possiamo fare una legge per una maggioranza che non esiste. Anche quando fu eletta la Miss Italia nera mi opposi perchè non faceva parte della nostra identità. Ho parlato col ministro Crosetto che, secondo me, non ha letto il libro e il provvedimento disciplinare verso Vannacci non è stato giusto. Ma sembra che mettendosi così chiaramente contro di lui, Crosetto ha limitato i danni dell’azione che poteva venire dalla gerarchia militare". Nel salotto del Principe si è parlato pure del caso-gossip delle nozze saltate tra il banchiere Segre e la Seymandi. "Sono maschilista e sono dalle parte di lui. Ho cornificato tanti mariti ma personalmente poi le mogli le ho tutte rimandate a casa loro".

Francesca Navari