Sgarbi a Viareggio: “Generale Vannacci, ingiusto il provvedimento disciplinare”

Viareggio, 20 agosto 2023 – Il sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi, intervistato questa sera da Stefano Zurlo a 'Gli incontri del Principe', al Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio (Lucca), fra i tanti argomenti ha toccato anche quello del generale Roberto Vannacci.

"Crosetto ha detto farneticazioni – ha detto Sgarbi, che è arrivato vestito con il costume tipico di Arpino (Frosinone) di cui è sindaco –. C’è una morale che prevale sulle opinioni che uno può avere, anche sbagliate. Ho parlato a lungo con Crosetto. C'è stato un equivoco, nel senso che, secondo me, il ministro non ha letto subito il libro. Il provvedimento disciplinare secondo me non è stato giusto. Ma sembra che sia stato un percorso perverso per cui mettendosi così chiaramente contro di lui, Crosetto ha limitato i danni dell'azione che poteva venire dalla gerarchia militare. Il male minore, io l'ho mezzo interpretato così".

"Il libro, che io ho letto, non è mai volgare ma è pieno di cose di buonsenso", e il generale Vannacci "ha le stesse idee di Papa Francesco ad esempio sulle unioni gay e della Chiesa sull'omosessualità". “Ritengo che quella di Crosetto sia stata una strada acrobatica, il cacciarlo dall'Istituto Geografico Militare di Firenze", ha poi detto Sgarbi durante il dibattito pubblico.

“Tutta la destra, gli elettori di destra - ha continuato - stanno dalla parte di Vannacci e guardano con preoccupazione al fatto che la misura presa da Crosetto piaccia al Pd".

“Le idee che Vannacci esprime nel libro - ha aggiunto - sono quelle per cui la destra ha vinto le elezioni. Quando leggeranno il libro, il caso si sgonfierà".

"Ho conosciuto Pasolini e lui ci teneva a essere chiamato diverso. Anche io non ci tengo a essere chiamato normale, non sono affatto normale. Oggi l'omosessuale vuol essere normale, ed è normale. Ma quando tu dici normale, parola che non si può pronunciare, dici quello che fa la maggioranza delle persone”.

“Allora - ha anche provocato Sgarbi -, quanti sono gli omosessuali? Facciamo un inventario degli omosessuali di Viareggio, quanti saranno? Il 5%, il 6%, gli diamo biglietti gratis per andare al teatro, qualunque cosa, ma vogliamo sapere quanti sono, non possiamo fare una legge per una maggioranza che non esiste, lui ha detto che essendo una minoranza sono diversi da una maggioranza che lui chiama normale".