Sgambatoio via libera al progetto in via Federigi

Via libera dalla giunta Alessandrini al progetto definitivo per la realizzazione di uno sgambatoio a Querceta. Verrà realizzato lungo via Federigi in località Ponte di Tavole, al confine con Forte dei Marmi, in una porzione di terreno attigua all’argine del fiume Versilia. Il progetto, dal costo di 30 mila euro, prevede due aree distinte e recintate ciascuna di circa 400 metri quadrati, una per cani di piccola taglia e una per quelli di grossa taglia. La zona sarà attrezzata di tutto quanto necessario, ovvero panchine, fontanella, cestino porta rifiuti e per la raccolta delle deiezioni dei cani e un pannello con il regolamento. "Si tratta di un servizio fortemente voluto da tutto il consiglio comunale – spiega il sindaco Lorenzo Alessandrini – con un particolare impegno da parte della consigliera Elena Luisi che si è sempre spesa parecchio perché quest’opera venisse inserita nel programma degli interventi. Siamo certi che quest’area rappresenterà uno spazio molto apprezzato dai possessori di cani e, tra l’altro, darà la possibilità di accedere direttamente all’argine del fiume, permettendo così di proseguire la passeggiata lungo il Versilia. Questa destinazione d’uso ci dà anche modo di utilizzare al meglio uno spazio vincolato, in quanto attraversato dal metanodotto e da un elettrodotto". Vicino sarà realizzato anche un piccolo parcheggio.