Sfregiato durante una lite La polizia arresta l’aggressore

La Polizia di Stato ha arrestato un 56enne italiano, in esecuzione all’ordinanza di Custodia Cautelare in Carcere per lesioni gravi. Nel pomeriggio del 14 agosto personale della Polizia di Stato del Commissariato di Viareggio ha tratto in arresto P.A., 56enne italiano originario di Salerno. L’uomo lo scorso 13 maggio si era reso responsabile a seguito di una lite, di una grave lesione personale al volto, procurandogli uno sfregio permanente in danno di un 34enne di origini campane, il quale aveva presentato presso gli Uffici del Commissariato di Viareggio una querela, reato per il quale l’aggressore era stato deferito all’autorità giudiziaria con richiesta di custodia cautelare, visto la gravi lesioni permanenti riportate. Il P.A. è stato pertanto rintracciato e tratto in arresto; lo stesso dopo le formalità di rito è stato associato presso la Casa Circondariale di Lucca.