"Sfratti a Viareggio: emergenza abitativa in stazione"

L’Unione Inquilini e le associazioni Asia e la Brigata sociale, quali sindacati di base rappresentati da Michelangelo Di Beo e da Mario Giannelli, hanno protocollato al Comune, all’assessore al sociale e casa, e ai capigruppo una lettera nella quale chiedono la convocazione di un tavolo sull’emergenza abitativa. "Il 7 ottobre è previsto lo sgombero delle famiglie ospitate negli appartamenti della stazione, che hanno minori e malati oncologici – dicono i sindacalisti – e noi vogliamo incontrare gli amministratori per cercare soluzioni alternative prima di allora. Ma finora, anche per altre criticità già note, l’assessora al sociale e alla casa non ci ha mai convocato. Noi abbiamo pronte una serie di opzioni che possono, se ricevute e discusse, attenuare le difficoltà in cui si dibattono intere famiglie. Ad oggi – continuano Di Beo e Giannelli – vediamo che, ad esempio, una famiglia senza casa composta da padre, madre e figlio e o figlia minore, viene divisa. Il padre dorme in macchina e la madre col minore vanno dalle suore a Pietrasanta, per quindici giorni... Ma possiamo citare altri esempi. Tra l’altro, solo con l’amministrazione viareggina troviamo un muro. Nessuna risposta avuta, nessun incontro ci è concesso. Perché? A Camaiore invece, troviamo ascolto e collaborazione, in parte anche a Massarosa. Pietrasanta si comporta un po’ come Viareggio. Ci sono famiglie, minori, malati senza una soluzione abitativa". Il consigliere di Spazio Progressista Tiziano Nicoletti ha raccolto l’appello, "E – assicura – ci impegneremo per portare all’attenzione degli organi del Consiglio Comunale sia la mancata risposta dell’assessora che il tema dell’emergenza abitativa". "Il mese di agosto scorre lento e sonnacchioso sulla riviera viareggina. Ma a breve arriverà l’autunno e - conclude Nicoletti - sarà caldissimo: con l’inflazione alle stelle, l’abolizione del reddito di cittadinanza e la povertà in costante aumento".