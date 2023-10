Sfrattata a novant’anni, l’appello disperato: "Aiutatemi, non ce la faccio più. Possiamo pagare fino a 800 euro di affitto"

Viareggio, 26 ottobre 2023 – «Qualcuno mi dia una mano, non ce la faccio più". Lancia un nuovo appello la 90enne che una decina di giorni fa ha perso la casa in cui viveva al Terminetto.

Uno sfratto dovuto alle esigenze del nuovo proprietario: nessun ritardo nei pagamenti, nessun problema legato alla locazione. Peccato che, una volta persa la casa, a Viareggio sia quasi impossibile trovarne un’altra, specialmente per una signora anziana. Che da mesi cerca un altro alloggio senza venire a capo del problerma: "Ieri (martedì per chi legge; ndr ) con mia figlia siamo andate a vedere anche a Pisa – racconta – ma non abbiamo trovato nulla. Per adesso sono ospite da un parente, ma non ce la faccio più. Tutte le mie cose le ho impacchettate per il trasloco. E oggi mi ritrovo senza nulla. Ho dovuto pure ricomprare le mutande e i calzini. Ho 90 anni, sono malata. Nelle mie condizioni ho bisogno di pace, non di pensieri".

La signora, come ha già raccontato più volte anche tramite il nostro giornale, non ha problemi nel pagare un affitto. "Posso arrivare anche a 800 euro al mese, pur di avere un tetto sopra la testa, una stanza per me, un bagno – continua –, ma a Viareggio non si riesce a trovare nulla. Affittano solo per brevi periodi oppure ai vacanzieri. Stiamo continuando a cercare: Viareggio, Lido, Camaiore, Torre del Lago, va bene ovunque, purché si risolva questa situazione". Chi potesse dare una mano all’anziana può chiamare il nostro giornale che provvederà a metterlo in contatto con la signora.

DanMan