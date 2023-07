"Seveso si dimetta dal consiglio" Murzi e i documenti choc sull’Auser

di Francesca Navari

La bomba inattesa e fa calare il gelo sul consiglio comunale: "La consigliera Simona Seveso si dimetta". L’invito è arrivato dal sindaco che è tornato – dopo mesi di silenzio – ad affrontare i motivi della sua scelta di defenestrare l’ex assessore al sociale che a maggio ha ufficialmente annunciato di dar vita ad un gruppo consiliare autonomo. Bruno Murzi ha prodotto nuova documentazione in merito al noto "caso Auser", patata bollente del secondo mandato. Secondo quando dichiarato dal sindaco i soldi raccolti per beneficenza dall’Auser sarebbero transitati su un conto corrente di un privato e versati all’associazione solo dopo il ritiro delle deleghe.

"Non ho mai agito – ha riassunto Bruno Murzi – per fare attacchi politici ma solo a seguito di perplessità sulla gestione di alcuni sistemi, che furono evidenziate dal consigliere Rachele Nardini a novembre a seguito dell’affidamento dello sportello psicologico in Comune: da lì si rafforzarono miei dubbi nel vedere la diatriba creata tra il mio assessore e la presidente Auser che è associazione a cui il Comune concede fondi per opere di assistenza ed è elemento fondamentale del sociale. Non ho mai interpretato qualcosa dal punto di vista penale, la mia azione è stata dettata da opportunità politica sulla gestione del servizio".

E poi ecco i documenti choc sventolati dal sindaco in aula. "Dopo il consiglio del 16 maggio in cui Seveso si è dichiarata gruppo autonomo – ha proseguito – mi sono stati consegnati due documenti riconosciuti dalla mia segretaria: la richiesta di patrocinio al Comune per il torneo burraco a Villa Bertelli che la presidente Auser sembra disconoscere e un volantino con l’elenco dei tornei di burraco in stabilimenti balneari nell’estate 2022, in cui si invitava ad iscriversi a scopo di beneficenza. Con in calce logo Auser e numero di telefono dell’ex assessore. A metà dicembre è scoppiato il caso mediatico riguardo le note vicende e il 27 dicembre sono stati trasferiti 4730 euro all’Auser per ‘raccolta fondi tornei estivi burraco e charity al netto spese sostenute’ da un conto corrente del Monte dei Paschi con ordinante un soggetto che abita in via Federigi. Come mai quei fondi raccolti si trovavano sul conto di un privato cittadino? Perchè il bonifico viene fatto solo il 27 dicembre quando sono state tolte le deleghe a Seveso? Con quale modalità venivano gestiti soldi del burraco e del torneo charity? E soprattutto perchè non li prendeva direttamente l’Auser? La consigliera Seveso ha detto che non si dimette per rispetto alle 361 persone che l’hanno votata: si dovrebbe dimettere per i 2569 voti della mia lista, visto che non avrebbe preso i suoi se non fosse stata nel mio gruppo. Non le consento di fare la vittima – ha chiuso – cercherò la verità fino all’ultimo perchè non voglio passare come chi vuole uccidere politicamente qualcuno. Semplicemente non apprezzavo le modalità in cui era gestito un assessorato".

Dopo il Murzi-monologo, a prendere la parola è stata la diretta interessata che si è detta "confusa" riservandosi di rispondere "dopo aver riascoltato la registrazione". E se il capogruppo di Amo Forte, Umberto Buratti, in modo ecumenico ha evidenziato che "visto il contenuto delle comunicazioni, era opportuno fare la seduta a porte chiuse", il due protagonisti invece si sono murati in un cagnesco silenzio. Ma la riapertura di questo scottante capitolo fa sicuramente da apripista a roventi contromosse.