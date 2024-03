Seven Apples, nuovo ricorso. Il curatore chiede risarcimento

La battaglia giudiziaria tra il Seven Apples e il Comune si arricchisce di un nuovo round che si terrà per l’ennesima volta al Tar. Il commercialista Gabriele Assanta, in veste di curatore dopo la liquidazione giudiziale della “Apples gestioni“ disposta lo scorso luglio (l’attività da allora prosegue con l’esercizio provvisorio), ha presentato infatti ricorso chiedendo la condanna del Comune al pagamento di un risarcimento di 82mila euro per i mancati incassi di una serata. I fatti partono dal settembre 2020, quando alla “Apples gestioni“ fu revocata la licenza dopo che due mesi prima, a luglio, erano scattati i sigilli in quanto secondo il Comune la situazione non era risultata legittima sul fronte dell’apertura del locale, avviato oltre mezzo secolo fa dalla famiglia Belluomini. Seguì una serie di ricorsi, con vittoria totale del Comune. Infine la liquidazione e il casus belli del nuovo ricorso: la serata in cui il locale è rimasto chiuso. Il Comune, cha sarà difeso dall’avvocato Marco Orzalesi, ritiene che la nuova licenza in realtà sia arrivata subito dopo.