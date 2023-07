Seven Apples, la storica discoteca in liquidazione. Disposto l’esercizio provvisorio

Marina di Pietrasanta (Lucca), 30 luglio 2023 - Lo storico Seven Apples è in liquidazione. Nessun fallimento, è bene essere chiari, come si vocifera incautamente ed erroneamente a Focette e dintorni. La sentenza emessa il 7 luglio dal Tribunale di Lucca, e depositata il 18 luglio, ha aperto infatti la procedura di liquidazione giudiziale della “Apples gestioni srl“, disponendo al tempo stesso l’esercizio provvisorio dell’attività, che potrà quindi proseguire sia allo stabilimento balneare “Peninsula“ sia in discoteca, fino al termine della stagione estiva, verosimilmente il 30 settembre, insieme alla nomina alla carica di curatore per il commercialista Gabriele Assanta.

Il motivo di questo epilogo è la pesante situazione debitoria in cui era precipitata la società, pari a una decina di milioni di euro come riportato sulla sentenza emessa dal giudice Carmine Capozzi. Un brutto colpo per la famiglia Belluomini di Viareggio, proprietaria e fondatrice del mitico “Seven Apples“ più di mezzo secolo fa (fu Enrico Belluomini, il 19 giugno 1971, a tirar su il locale sulle ceneri di un ristorante), già provata nel luglio di tre anni fa dal sequestro del locale per un problema legato ai permessi. Attraverso il proprio legale i Belluomini potranno ricorrere in appello contro la sentenza di liquidazione, con il giudice che ha già fissato la data del 16 gennaio per l’udienza riservata ai creditori finalizzata all’esame dello stato passivo. La “Apples gestioni“ nei mesi scorsi aveva presentato la domanda per il concordato preventivo in continuità diretta, che ha lo scopo di risanare l’aspetto debitorio, ma la maggior parte dei creditori – dipendenti, fornitori e così via – ha votato respingendo la domanda. Da qui l’iter che ha portato infine alla liquidazione giudiziale.

"Il giudice – spiega il curatore Assanta – ha comunque disposto l’esercizio provvisorio a partire dal giorno della dichiarazione della liquidazione, quindi il 18 luglio, fino al termine della stagione estiva. La legge prevede infatti la possibilità di portare avanti l’attività, visto che siamo in piena stagione estiva, come se fosse aperta normalmente anche se di fatto aprirà sotto la gestione del tribunale con l’aiuto degli stessi proprietari. I creditori inoltre hanno tempo fino a 30 giorni prima della data di gennaio per presentare gli importi che ritengono siano loro dovuti, in modo da accertare i debiti in maniera effettiva". Questo a livello giudiziario. A livello pratico, invece, la discoteca continuerà ad organizzare le serate estive come avvenuto finora, quindi il martedì e dal venerdì alla domenica.