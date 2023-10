"Servono più vigili lungo via Olmi"

"C’è da trovare una soluzione per il possibile congestionamento di via Olmi". A lanciare la richiesta è stato il consigliere comunale Emanuele Tommasi nell’ultima seduta di assise municipale. "Bastano un furgoncino o una macchina parcheggiata male – spiega – per creare confusione e ingorghi. E’ importante durante la mattina garantire pertanto la presenza di una pattuglia di polizia municipale per evitare che si verifichi una situazione insidiosa per la sicurezza in quel punto, così come per evitare che gli automobilisti parcheggino la propria auto all’ingresso del vialetto che conduce alle Poste, creando anche in questo caso un disagio per chi vuole raggiungere gli sportelli. Non sono necessarie multe, bensì un intervento dei vigili che possa essere da deterrente"