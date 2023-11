"Servono olio, pasta, omogenizzati"

"L’olio, ormai, è prezioso come l’oro". Ed è questo uno dei generi di prima necessità di cui le associazioni, "Insieme a pasta, pelati, omogenizzati, latte in polvere e vari alimenti a lunga conservazione", hanno più bisogno per aiutare le famiglie in difficoltà. E oggi ognuno potrà dare il proprio contributo partecipando alla “Raccolta del Banco Alimentare Nazionale” che, coordinata dal “Germoglio“, sarà realizzata delle associazioni di volontariato della Versilia (circa 15, tra cui Gruppo Vincenziano e Caritas di San Paolino e Don Bosco di Viareggio) in 20 supermercati. Si va da Viareggio (i vari Penny Market, la Lidl, le Conad, l’Eurospin, l’Esselunga e la Pam) passando per a Lido (Esselunga) e Camaiore (Sigma, e Conad) fino a Pietrasanta (le Coop e le Conad). I generi alimentari verranno stoccati nell’ex Centrale del Latte ai Macelli concessa in comodato d’uso dal Comune di Viareggio fino al 12 gennaio. "Ringraziamo per questo l’amministrazione Del Ghingaro e – dice il presidente del “Germoglio“, Orselli – speriamo che il comodato possa proseguire anche oltre perché questo fondo per noi è molto prezioso". Alla raccolta danno una mano anche i volontari delle Misericordie di Viareggio, Torre del Lago e Lido e la Croce Verde di via Garibaldi, oltre agli Scout.