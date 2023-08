Servono misure più incalzanti

Tommaso

Strambi

Ècapitato anche l’altra mattina uno di loro, origini straniere, è caduto nella rete tesa dai carabinieri che, insieme agli uomini del Commissariato della Polizia di Stato hanno rafforzato i controlli in città e in Versilia, come richiesto e voluto dal prefetto Francesco Esposito. E qui ecco la sorpresa e la frustrazione. Una volta condotto in caserma, ci sono i moduli da compilare (una caterva), gli accertamenti da fare (inutile stare a contarli). Le fotosegnaletiche, le impronte digitali da controllare nella banca dati (e meno male che c’è). Intanto le lancette dell’orologio hanno corso più veloce dei pusher che sono scappati. Così è quasi sera prima che arrivi il via libera al trasferimento in un centro per il rimpatrio visto che il fermato è privo di documenti regolari per soggiornare nel nostro Paese. E in attesa il soggetto dev’essere piantonato da due militari. Risorse sottratte alla strada e ai controlli. Ma mica è finita. Quando il via libera arriva, poi c’è da eseguire il trasferimento. E qui, avrebbe detto mia nonna, "casca l’asino". Perché per accompagnare il giovane al centro per il rimpatrio servono altre tre militari. A conti fatti è come svuotare l’oceano con un cucchiaino. È vero, la coperta è corta e le risorse a disposizione sono sempre meno, ma su questo fronte è la politica che deve farsi ascoltare nei palazzi romani per far valere le peculiarità di una città in cui durante l’estate la popolazione tende a dilatarsi ben oltre i numeri dei residenti sui cui sono parametrate le forze di agenti e militari assegnati a Commissariato e Compagnia. Ma occorre anche che certi provvedimenti giudiziari siano eseguiti con altrettanta incisività. Perché troppo spesso i pusher fermati, non senza fatica dagli uomini delle forze dell’ordine, dopo poche ore dall’arresto sono nuovamente in strada a svolgere la loro attività come se nulla fosse. Gli agenti e i carabinieri si impegnano, rischiano anche, però spesso si trovano a combattere con armi spuntate. Ecco c’è necessità del concorso di tutti per restituire legalità alla nostra città, soprattutto da parte di quei partiti che qui sono minoranza, ma anche al Governo sono maggioranza. Le legalità è di tutti, non di parte.