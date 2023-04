Servizio "Ti porto io" Cambiano le modalità

Nuove modalità di attivazione per "Ti porto io" il servizio gratuito di trasporto sociale rivolto alle categorie più fragili di cittadini residenti. Per accedere al servizio, rivolto ad anziani di età superiore a 65 anni ed a tutte le persone che vivono sole in condizioni di difficoltà e non includibili nei trasporti sanitari oppure non in possesso di mezzi propri ed impossibilitati ad accedere ai mezzi di trasporto pubblico, è necessario prenotarsi allo 0584 280287, almeno 2 giorni antecedenti la data della prestazione. Il servizio di prenotazione, è attivo tutti i giorni dalle 9 alle 12, sabato e domenica esclusi. Il servizio, gestito dall’Auser Verde Soccorso Argento, intende garantire l’accesso ai servizi sanitari (ospedali, Day Hospital, distretti socio-sanitari, ambulatori, terapie e riabilitazioni); ad uffici e servizi di pubblica utilità, visite cimiteriali, luoghi di socializzazione e di istruzione; ad altri servizi di integrazione sociale da valutarsi di volta in volta e nel rispetto della disponibilità di risorse. Il servizio si realizza prevalentemente nell’orario 8-13.