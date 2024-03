Servizio taxi estivo. Ci saranno più licenze

Forte dei Marmi potenzia il servizio taxi. La Giunta comunale ha dato mandato all’ufficio Suap e Commercio di predisporre gli atti necessari per il rilascio in via sperimentale di massimo 6 licenze stagionali taxi, valide per 4 mesi (da giugno a fine settembre 2024), rinnovabili per un periodo massimo di ulteriori 4 mesi, al fine di potenziare il servizio taxi, per fronteggiare il deficit di offerta del servizio stesso. "Il potenziamento del servizio taxi – spiega Massimo Lucchesi, assessore al commercio – arriva non solo dalla lettura dei dati dell’osservatorio turistico comunale che negli ultimi due hanno registrato un notevole incremento dell’afflusso turistico ma anche dalle previsioni dello stesso trend per la stagione 2024. A fronte di ciò, attenendoci al decreto legislativo 136 del 9 ottobre 2023 che prevede la facoltà dei Comuni di rilasciare in via sperimentale, licenze aggiuntive per l’esercizio del servizio taxi per fronteggiare lo straordinario incremento della domanda legato a grandi eventi o a eccezionali flussi di presenze turistiche, siamo andati incontro anche alle richieste di aumentare l’offerta presentate dalle associazioni di categoria, in particolare gli albergatori. Contestualmente abbiamo avuto la conferma degli stessi operatori taxi di essere interessati ad ottenere licenze temporanee e stagionali, per il cui rilascio parteciperanno ad una selezione pubblica". Rilascio che avverrà "in proporzione alle esigenze dell’utenza" e che quindi potrà avvenire nel numero massimo di 6 licenze stagionali, con una selezione tra gli attuali 9 titolari di licenza. "Siamo lieti – conclude Lucchesi – di poter andare incontro alle esigenze sia dei nostri taxisti e ai nostri albergatori e in particolar modo a quelle dei nostri concittadini e turisti"

Fra.Na.