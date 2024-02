Servizio civile, una sola richiesta

I numeri sono impietosi e delineano un vertiginoso calo delle “vocazioni“ in termini di servizio civile e volontariato. Al momento i progetti avviati da tre associazioni cittadine hanno raccolto una sola domanda su 16 posti disponibili. A suscitare interesse è stata la Croce Verde, mentre Misericordia di Pietrasanta e Unione lotta alla distrofia muscolare (Uildm) sono ferme a quota zero domande. Ma il tempo stringe e il termine del 15 febbraio si avvicina.

C’è di più: lo scarso interesse finora dimostrato dai giovani sembra tradursi in un rifiuto verso i servizi rivolti alle fasce più fragili della popolazione dato che parliamo di trasporti socio-sanitari. Lo dimostrano le circa 15 domande arrivate invece in Comune per il servizio civile da effettuare nei musei e in biblioteca. Tornando alle associazioni, i progetti sono rivolti a giovani tra i 18 e i 28 anni, con partenza a maggio, durata di 12 mesi e

assegno mensile di 507 euro. Il progetto della Uildm “La sostenibile leggerezza dell’essere autonomo“, è rivolto a 6 giovani, di cui due con difficoltà economiche (Isee inferiore a 15mila euro) e prevede servizi ai disabili: info 380-3233582, [email protected] o in via del Marzocco 86. Il progetto della Croce Verde, rivolto a 4 giovani (più 2 con Isee basso), consiste invece nell’assistenza e soccorso a pazienti con patologie invalidanti: info 0584-72255 o in via Capriglia 5. Infine la Misericordia di Pietrasanta, il cui progetto “Sognate cose grandi“ è rivolto a 4 giovani (più 2 con bassa scolarizzazione) e riguarda il trasporto sociosanitario: informazioni allo 0584-70055.

d.m.