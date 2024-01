Servizio civile per 16 giovani: via alle domande

Mettersi al servizio del prossimo, acquisire competenze in ambito sociosanitario, assicurare linfa alle associazioni del territorio. È un bagaglio di vita ed esperienza quello che il servizio civile fornirà anche quest’anno ai giovani tra i 18 e i 28 anni, con partenza a maggio, durata di 12 mesi e assegno mensile di 507 euro. Le domande vanno presentate entro il 15 febbraio, per un totale di 3 associazioni e 16 posti. Partendo dall’Unione lotta alla distrofia muscolare (Uildm), il progetto “La sostenibile leggerezza dell’essere autonomo“, è rivolto a 6 giovani, di cui due con difficoltà economiche (Isee inferiore a 15mila euro) con servizi per i disabili: info 380-3233582, [email protected] o in via del Marzocco 86. Il progetto della Croce Verde, rivolto a 4 giovani (più 2 con Isee basso), consiste invece nell’assistenza e soccorso a pazienti con patologie invalidanti: info 0584-72255 o in via Capriglia 5. Infine la Misericordia di Pietrasanta, il cui progetto “Sognate cose grandi“ è rivolto a 4 giovani (più 2 con bassa scolarizzazione) e riguarda il trasporto sociosanitario: info 0584-70055.