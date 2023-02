Servizio civile, la Misericordia resta a secco: nessuna domanda

Undici domande su 16 posti disponibili. Non male rispetto al 2022, quando furono pochi i giovani interessati al servizio civile. Ma il resoconto di quest’anno è smorzato dal fatto che le domande riguardano solo Croce Verde e Unione lotta alla distrofia muscolare (Uildm), mentre la Misericordia di Pietrasanta è rimasta all’asciutto nonostante 6 posti a disposizione. "È andata molto peggio dell’anno scorso – dice il vice governatore Francesco Marlia – quando a fronte di otto posti vennero due ragazze, tuttora volontarie attive. Il progetto dava ai giovani l’opportunità di vivere un’esperienza a contatto con chi è più sfortunato. Un boccone amaro da digerire, ma andiamo avanti. Chi volesse fare volontariato ci contatti, saremo lieti di accoglierli".

Molto meglio le altre associazioni, col servizio in partenza a maggio. Alla Croce Verde sono arrivate 5 domande su 4 posti. "Siamo soddisfatti – dice il presidente Gabriele Dalle Luche – dato che nel 2022 si presentò solo una persona che poi rinunciò. Quello dei volontari è un contributo prezioso per l’esperienza vissuta e l’aiuto alle fasce più fragili della comunità". Cinque domande su 6 posti, infine, per la Uildm. "Il progetto – spiega la presidente Elena Polacci – consentirà di portare avanti tutte le attività rivolte ai disabili, che saranno accompagnati con i nostri due mezzi attrezzati a terapie, visite e commissioni. Questi ragazzi sono preziosi anche per raccolte fondi e gestione della segreteria".

Daniele Masseglia