Servizi sul territorio Riapre l’ufficio postale

A giorni riaprirà l’ufficio postale di Massarosa, chiuso per inagibilità dallo scorso 28 febbraio. Poste Italiane ha annunciato che la data da segnalre sul calendario è quella di lunedì 13 marzo a partire dalle 10,30. Dal giorno successivo, martedì 14 marzo, riprenderà l’orario standard dal lunedì al venerdì dalle 8,20 alle 13,35, e il sabato dalle 8,20 alle 12,35. La chiusura dell’ufficio del capoluogo si era resa necessaria per avviare dei lavori che consentissero di rendere agibile la struttura, con i clienti che, su indicazione di Poste Italiane, sono stati "dirottati" sull’ufficio di Bozzano. Ma la chiusura di un punto di riferimento del territorio come l’ufficio postale non è passata in modo indolore a Massarosa, tant’è che nei giorni scorsi la sindaca Simona Barsotti aveva preso carta e penne per sollecitare la riapertura dell’ufficio del capoluogo.

Ancora nessuna nuova invece per l’ufficio di Stiava, chiuso in seguito all’assalto al bancomat delle scorse settimane che ha reso necessario un intervento di ripristino. Un passo alla volta, i diecimila massarosesi rimasti senza ufficio postale stanno ritrovando i propri punti di riferimento.