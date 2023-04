Servizi per l’ambiente Torna l’Eco-mobile di Ersu per conferire i rifiuti extra

Un servizio efficiente e di qualità per affiancare il porta-a-porta. Per il periodo paquale, Lido di Camaiore torna a ospitare l’Eco mobile Ersu, un vero e proprio "Centro di Raccolta mobile" che in questi giorni permetterà sia ai residenti che ai turisti proprietari di seconde case di conferire i rifiuti in tre zone strategiche del litorale lidese: oggi sul viale Kennedy, zona Esselunga; domani in piazza Abba e lunedì in piazza Brodolini. Il servizio sarà attivo dalle 14 alle 20.

Sarà possibile conferire piccoli Raee, olio esausto, lampadine e neon, pile e abiti usati. Per i proprietari di seconde case, che si fermeranno solo per il fine settimana, sarà possibile conferirvi anche le frazioni differenziate del porta-a-porta preventivamente differenziati usando i sacchi dedicati (a eccezione di vetro e carta che possono essere conferiti sfusi). Si accede con la tessera sanitaria. "Con l’Eco-mobile offriamo uno strumento necessario, data la rigidità del porta-a-porta, che va incontro alle esigenze di turisti e residenti e permette di differenziare maggiormente nel periodo delle feste", commenta l’assessora all’ambiente Sara Pescaglini.