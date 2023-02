Serve un nuovo pulmino per i “Carri in miniatura“

VIAREGGIO

Un piccolo aiuto per un’associazione che porta in strada l’allegria carnevalesca. Lo chiede il presidente dell’associazione “Carri in miniatura”, Mariano Santini, che con i piccoli carri semoventi accompagna il Carnevale di Viareggio in ogni quartiere, in ogni manifestazione che abbia il sapore di Burlamacco. "Abbiamo un furgone per trasportare i carri in miniatura che ha 27 anni, non ne può davvero più – confessa Santini – ma se non riusciamo a raccogliere almeno otto o novemila euro per comprarne un altro usato, diventerà difficile poter continuare a mostrare i carri con i loro movimenti. Sono attrezzature molto delicate e vanno trasportate in un certo modo".

L’associazione “Carri in miniatura” è nata alll’interno del Rione Darsena per riprodurre in piccolo i carri giganti del Carnevale di Viareggio e sorprendere i bambini, facendo muovere le costruzioni in un mini circuito. È la stessa associazione, insieme ad altri che collaborano, che permette lo svolgimento del CarnevalPolpettino in via Paolo Savi, la festa del sabato pomeriggio. "Il Consiglio del Carnevaldarsena ci aiuta ma per raggiungere la cifra necessaria per acquistare un furgone in buono stato, seppur usato, ci servirebbe uno sponsor, o una raccolta fondi", conclude Santini. Per informazioni, ci si può rivolgere al numero telefonico 335.6756703.

C.S.