"Serve più coraggio a Viareggio per rilanciare il quartiere"

L’idea di un’asse di penetrazione “a traffico limitato“, al servizio esclusivo del trasporto eccezionale delle grandi imbarcazioni, non convince la Cna di Lucca, che attraverso il suo presidente Andrea Giannecchini, esprime "qualche perplessità".

Giannecchini, perché questa soluzione di compromesso non la convince?

"Facciamo una premessa: per il futuro e lo sviluppo del comparto nautico della Darsena è fondamentale dotare il porto di un’infrastruttura che garantisca il transito degli yacht. E dunque ritengo che ogni passo avanti in questa direzione sia positivo, perché va incontro alle esigenze di un comparto fondamentale per l’economia del territorio. Credo però che limitare questa strada al solo fine del trasporto eccezionale non risolverà i problemi della viabilità del quartiere, e dunque non permetta di cogliere a pieno le opportunità che questa nuova arteria può portare alla Darsena e alla città".

Ci spieghi meglio...

"Sono decenni che il sistema urbano della Darsena ha delle difficoltà. E Il problema non è soltanto il passaggio di una barca ogni quindici giorni, ma è la pressione costante che investe il quartiere, raggiunto, ogni giorno, da migliaia di addetti della nautica. A cui si sommano poi i residenti, gli studenti del polo scolastico e, d’estate, i bagnanti della Marina di Levante. Un ingorgo che oltre a sacrificare lo sviluppo e la vivibilità del quartiere mostra evidenti problemi per la sicurezza".

Quindi, secondo lei, quale sarebbe la strada giusta?

"Bisogna avere il coraggio e la forza di portare avanti un progetto di viabilità ordinaria alternativa a quella esistente. Quindi utilizzare l’asse per una decompressione completa del traffico, indirizzando sulla via del Mare coloro che devono raggiungere il polo produttivo. Questo permetterebbe anche di ripensare alla Darsena nel suo insieme, promuovendo un progetto che valorizzi sia la sua funzione residenziale che turistica. Immaginando nuovi spazi e anche un nuovo ruolo per la via Coppino".

Sul tracciato scelto e le soluzioni tecniche, invece, cosa pensa?

"Il tracciato è stato valutato dagli ingegneri dell’Università di Pisa, anche sulla base delle indicazioni fornite dai cantieri, quindi sono certo che l’asse saprà rispondere alle necessità della nautica".

Martina Del Chicca