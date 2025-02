Serve personale per Ersu e Poste

BANDO ERSUErsu spa, con sede in Pietrasanta, Via Pontenuovo 22, indice n. 2 selezioni privatistiche, ad evidenza pubblica, per personale a tempo determinato e/o indeterminato per i profili professionali di:

OPERATORE ECOLOGICO liv. 2°B del CCNL Utilitalia;

liv. 2°B del CCNL Utilitalia; ADDETTO AREA CONDUZIONE liv. 3°B del CCNL Utilitalia.

I candidati interessati potranno scaricare il relativo bando sul sito aziendale: www.ersu.it

PROMOTER FINANZIARI IN POSTE ITALIANEPoste Italiane ricerca in provincia di Lucca laureati/laureandi per attività di promozione e vendita di servizi finanziari, di prodotti assicurativi e di finanziamento. I candidati selezionati saranno inseriti all’interno degli uffici postali e avranno l’opportunità di lavorare a stretto contatto con i clienti.

I consulenti finanziari di Poste Italiane rappresentano una rete di professionisti con competenze tecniche e commerciali in grado di assistere il cliente nelle sue scelte e offrire il prodotto più adatto alle sue esigenze.

È possibile inviare la propria candidatura (entro il 9 marzo). Si richiedono interesse per il mondo dei mercati finanziari, assicurativi e agli investimenti, buone capacità relazionali, di comunicazione e orientamento al raggiungimento degli obiettivi.

Costituiscono requisiti preferenziali: possesso di un titolo di studio in discipline economico-giuridiche; conoscenza dei mercati e degli strumenti finanziari, dei prodotti/servizi finanziari, assicurativi e di investimento; conoscenza e competenza delle normative previste per l’erogazione della consulenza in materia di investimenti (direttiva MIFID II) e/o di distribuzione di prodotti assicurativi (direttiva IDD). www.posteitaliane.it