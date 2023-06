"Serve il censimento della rete fognaria"

"Un anno fa circa avevo fatto richiesta per la convocazione urgente della commissione ambiente per trattare la questione del sistema fognario di Viareggio, una richiesta che non è mai stata soddisfatta", a raccontarlo è il consigliere comunale della Lega, Walter Ferrari. "Avere contezza dei tratti interessati da ostruzioni causate da sporcizia accumulata, del livello della stessa, delle varie sezioni delle tubazioni di raccolta di acque bianche e nere, del numero dei tratti misti e di tutte le altre particolarità del nostro sistema – prosegue – è imprescindibile per sapere dove e come intervenire, realizzare una strategia efficace e rendere quindi più funzionale tutta la rete". "Il sistema fognario del nostro territorio – aggiunge il consigliere Alberto Pardini – è particolarmente complesso, giusto per dare un’idea sotto alla nostra città scorrono 30 km di tubazioni in PVC di vario diametro, altrettanti in fibrocemento, a questi si aggiungono altri 20 km di condotte in muratura e 10 km di collettori in cemento. In più c’è tutto il sistema di caditoie stradali e allacci, anche qui di diverse tipologie e materiali". "A Viareggio una mappatura dettagliata del sistema fognario non risulterebbe disponibile – raccontano i consiglieri – invitiamo pertanto l’Amministrazione comunale intraprendere questa strada di modo da avere uno strumento efficace e preciso da mettere a disposizione degli Uffici".