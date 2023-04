Seravezza Multata ditta "Solo 50mila euro"

Multa da 50mila euro per l’Henraux per scavo sul Monte Altissimo. La vicenda inizia nel 2020 quando il Parco notifica la sospensione dell’attività alla Cava Macchietta ed ordina il ripristino dei luoghi. Ma l’azienda non ha provveduto e un anno dopo ha comunicato al Parco che “i materiali giacenti in cava non sono sufficienti a ricostruire la galleria”. "Dato il ripetersi di abusi sulle cave – dice Rosario Brillante del Cipit di Seravezza – la politica deve definire strumenti sanzionatori e fideussori di ben altro valore per dissuadere preventivamente la realizzazione di questi consapevoli atti". E infatti oggi comitati e ambientalisti apprendono che la galleria sarà chiusa da un semplice muro di materiale raccolto sul posto. "L’azienda – precisa Gianluca Briccolani di Apuane Libere – sarebbe stata chiamata a versare una penale di 50mila euro. Pochi euro a metro cubo che avranno fatto sorridere i destinatari della sanzione. A gennaio di quest’anno la galleria abusiva è ancora lì a memoria dell’abuso. Comune e Parco hanno chiesto agli organi competenti di valutare la presenza di reati penali di natura ambientale?"