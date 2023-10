Seravezza Il trekking. Esplorando il territorio

C’è anche Seravezza tra i Comuni che hanno aderito alla XX Giornata nazionale del Trekking urbano, in programma martedì e che vede una fitta rete di territori italiani. "Trekking a colori: pratiche di sostenibilità attraverso i secoli" è il tema di questa edizione che vede coinvolta per la prima volta Seravezza, con un percorso di tre chilometri con visita al duomo dei santi Lorenzo e Barbara con i suoi pregevoli manufatti in marmo a Palazzo Mediceo dove saranno illustrate storia e curiosità di questo sito Unesco, la volontà di Cosimo I Medici di costruire questo edificio come luogo di svago ma anche per controllare le risorse del territorio. E poi i personaggi da Michelangelo Buonarroti per arrivare a Giosuè Carducci, a Cecco Frate e ad Enrico Pea. Tre i chilometri per una visita di due ore dalla difficoltà bassa, con partenza alle 15 dalle Scuderie Granducali in via Leonetto Amadei. "Si tratta di un volto del turismo che si sta sempre più sviluppando - spiega Tessa Nardini, delegata a questo settore - definito vagabonding, un camminare lento tra percorsi magari meno conosciuti, con guide abilitate". La visita è gratuita, per info 0584 757325 o www.prolocoseravezza.it.