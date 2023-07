Seravezza Il consiglio comunale Si parlerà degli alloggi Erp

Si riunirà lunedì alle 19 il consiglio comunale nell’ex sala consiliare a piano terra del palazzo municipale. Tre le mozioni presentate dal gruppo Creare Futuro: la prima sul fondo contributo affitto e la morosità incolpevole, la seconda relativa al progetto governativo di autonomia differenziata e la terza inerente la richiesta di attivazione di una procedura di inchiesta pubblica relativa alla discarica per rifiuti speciali non pericolosi situata in località Porta, nei comuni di Montignoso e Pietrasanta. Il consiglio sarà poi chiamato all’approvazione del regolamento di utenza degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e Carta dei servizi di Erp, alla modifica del sistema dei controlli interni di gestione, monitoraggio e rendicontazione dei progetti Pnrr ed ancora l’approvazione della convenzione per la gestione e coordinamento dei servizi di politiche giovanili ed informagiovani. Infine la nomina dei componenti della commissione affari generali, bilancio e tributi, attività economiche. La diretta sulla pagina Facebook del Comune.