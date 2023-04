Seravezza Giulia Mutti Canta "Saturno contro"

La cantante Giulia Mutti torna con "Saturno contro", il nuovo grintoso singolo prodotto da Guglielmo “Ghando” Gagliano dei Negrita che racconta la fase di crisi di una coppia dovuta al passaggio in opposizione del pianeta che rappresenta in astrologia la pesantezza e la durezza. Il brano si presenta crudo, nervoso come le domande che si insidiano fastidiose e minano la serenità. Nella copertina, realizzata dall’artista David Paolinetti, è immortalato il volto intimorito di chi si trova a dover fronteggiare giorni bui e che nota solo difficoltà di fronte a sé senza riuscire a intravedere all’orizzonte il bicchiere mezzo pieno. Il pezzo segue la pubblicazione di "Notte fonda", uscito un anno fa, e ne è una sorta di sorella minore per l’atmosfera di incertezza sentimentale ed esistenziale che caratterizza gli innamorati nei due singoli: nei brani di Giulia si trova tutta l’inquietudine quotidiana di una generazione, quella nata negli anni ‘90, che non ha voce e che si sente schiacciata tra aspettative che si scontrano con realtà fatte di continui ridimensionamenti. Dal 22 aprile la cantautrice tornerà con una serie di date live.