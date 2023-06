Seravezza "Consiglio web democrazia limitata"

Creare Futuro esprime "totale contrarietà per la modalità in cui è stato convocato il prossimo consiglio comunale di venerdì 30 luglio alle 20 in modalità online". "Questo metodo – dice l’opposizione – dal nostro punto di vista non garantisce la piena partecipazione della cittadinanza che dovrebbe essere invece protagonista in quanto sarà discussa in assise la formale proposta di conciliazione in merito al tema degli Usi Civici, invece è proprio a causa di questo ordine del giorno che il sindaco si nasconde dietro alle motivazioni di difficoltà a garantire l’ordine pubblico. A nostro parere tutto ciò è eccessivo e non vediamo un pericolo tanto grave. Si vorrebbe concludere senza ascoltare la volontà dei frazionisti, che sono i legittimi titolari del diritto, una vicenda che è stata al centro del dibattito pubblico del Comune per numerosi anni e che fino all’insediamento di questa amministrazione è sempre stata portata avanti in modo partecipato. Non è più così e tutto questo accade con il tacito assenso della Regione"