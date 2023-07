Seravezza Blues Festival: 12mila Spettatori per una Settimana di Musica

C’è stato un lungo momento, domenica sera, in cui Lachy Doley e il pubblico del Seravezza Blues Festival (promosso dall’associazione culturale Alexandre Mattei) sembravano un tutt’uno. Le presenze complessive stimate sono circa 12mila, in linea con il 2022, il vero successo della kermesse internazionale che per tutta la settimana ha animato l’area Medicea risiede nella capacità di aver coinvolto il pubblico di ogni età. "Il Festival negli anni è cresciuto – sottolinea Luigi Grasso, che coordina l’organizzazione generale – divenendo un appuntamento centrale nel panorama culturale della Versilia, grazie a una qualità artistica di primo livello e a un insieme di elementi che lo rendono un’esperienza coinvolgente. A noi non interessa andare ossessivamente alla ricerca del record di spettatori, abbiamo un pubblico fidelizzato che ci segue con calore e passione". Il concerto di Lachy Doley, musicista e compositore australiano, astro nascente del nuovo soul-rock mondiale che con il suo organo Hammond ha letteralmente infiammato gli spettatori, miglior chiusura di una rassegna lunga una settimana, cominciata con le tre serate della rassegna “Il cinema del Diavolo” proseguita con lo spettacolo teatrale “Un uomo chiamato Bob Dylan”, portato in scena da Ezio Guaitamacchi, Davide Van De Sfroos, Andrea Mirò e Brunella Boschetti, prima di lasciare spazio alla musica dal vivo con la finale del contest “Road to Seravezza Blues” vinta dai Mandarin Punch e con il concerto dei The Cinelli Brothers. La direzione artistica del Festival è affidata a Giovanni Grasso. La solidarietà è un altro elemento centrale del Seravezza Blues Festival: le donazioni di questa edizione saranno destinate alla Fondazione Monasterio e contribuiranno alla costruzione di una casa per bambini cardiopatici. Particolarmente apprezzato il Blues Village, un’area espositiva di 3mila con stand enogastronomici e la mostra-mercato sulla liuteria.