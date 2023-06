Prima presentazione del romanzo “L’inchiesta di San Lorenzo” di Ettore Neri, SEM Libri. E’ oggi alle 18.30 in piazza Carducci e non poteva essere altrimenti per il debutto letterario di Neri, imprenditore, sindaco di Seravezza dal 2006 al 2016 oggi manager nella sanità privata. Evento organizzato con assessorato comunale alla cultura, Fondazione Terre Medicee, Pro Loco di Seravezza e Libreria Nina di Pietrasanta. Ingresso libero. Neri dialoga con Andrea Geloni della Libreria Nina e Fabrizio Lucarini. Neri offre una trama avvincente che nasce da una apparente e inspiegabile indagine per omicidio del docente universitario Ermete Rosi trovato morto nei boschi intorno Seravezza.