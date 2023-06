Via libera dalla giunta al progetto definitivo per la realizzazione del primo asilo nido del territorio. Un progetto che si fa realtà grazie ai finanziamenti del Pnrr ottenuti dal gruppo di lavoro, coordinato dall’assessore Michele Silicani. Il nuovo asilo, dal costo di 1 milione e 375 mila euro, sarà realizzato in aderenza alla scuola d’infanzia “Collodi” a Marzocchino, andando così a creare un vero e proprio polo scolastico all’interno del quale ricade anche la scuola media “Pea”.

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo edificio ad un solo piano e con un’ampia area giardino ad uso esclusivo dei bambini e delle bambine che frequentano il nido. La superficie totale della struttura, di 549 metri quadri, permetterà l’accoglienza massima di 50 bimbi di cui 10 lattanti. "Siamo felici – commenta il sindaco Lorenzo Alessandrini – perché consapevoli di dare al territorio un servizio indispensabile per molte famiglie che, sino ad ora, erano costrette a ripiegare sugli asili dei comuni limitrofi". Ottenuto così il via libera dalla giunta, si passerà adesso all’aggiudicazione dei lavori e quindi all’avvio degli interventi previsto per la fine di novembre, con la conclusione dell’opera per la fine del 2025 cui seguirà il collaudo nei mesi successivi.