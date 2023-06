Serata in spiaggia Multato un bagno

Sanzionato uno stabilimento balneare per aver comunicato tardivamente la festa in spiaggia. La polizia municipale ha avviato capillari cntrolli con l’avvio della stagione anche nell’ottica del rispetto della nuova ordinanza del sindaco Bruno Murzi che prevede regole più stringenti per le aperture serali nei bagni, concentrando l’offerta prevalentemente su cene con sottofondo musicale. venerdì scorso uno stabilimento a Vittoria Apuana ha organizzato una serata depositando però fuori dai temi previsti (entro le 12 del giorno stesso) la richiesta. Morale: sanzione da 490 euro.