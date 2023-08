Serata in musica A Villa Paolina i prof in concerto

Si conclude con un interessante concerto la rassegna di Villa Paolina che vede protagonisti i professori dell’orchestra del Festival Puccini. Stasera, alle 21,15, si esibirà un ensemble di ottoni e percussioni che guiderà i partecipanti in una "passeggiata musicale" che prenderà le mosse dalla musica rinascimentale, per arrivare ad alcune delle più belle canzoni del Novecento, passando per un giovanissimo Giuseppe Verdi, le celeberrime colonne sonore e l’immancabile omaggio al genio irripetibile del maestro Giacomo Puccini.

Il concerto vede protagonisti i professori dell’orchestra del Festival Puccini, in seno alla quale hanno dato vita ad un ensemble che alterna all’attività concertistica quella didattica: i musicisti sono infatti docenti in diversi conservatori e licei musicali del territorio toscano: si va dal Conservatorio Cherubini di Firemze all’Istituto Boccherini di Lucca, passando per i liceo musicali "Carducci" di Pisa, "Niccolini-Palli" di Livorno, "Passaglia" di Lucca, "Palma" di Massa e "Forteguerri" di Pistoia.

I musicisti protagonisti del concerto di stasera saranno: alle trombe Luca Pieraccini, Raffaele Della Croce, Riccardo Figaia- Corni, Massimo Marconi e Loreta Ferri; ai tromboni Raffaele Talassi e Sergio Bertellotti; alla tuba Giovanni Lombardo; alle percussioni David Mazzei.

In programma ci saranno brani di Jeremiah Clarke, Giovanni Gabrieli, Giuseppe Verdi, Ennio Morricone, Eduardo Di Capua e Giacomo Puccini.

RedViar