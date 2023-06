Serata dei commessi Grande successo

Successo oltre ogni aspettativa per l’Aperitivo di inizio stagione ospitato alla focacceria Da Valè. Per una sera tutti i commessie e addetti alle varie attività rivolte al pubblico si sono trovati per salutare l’avvio dell’estate. A promuovere l’iniziativa Silvia ’Sissi’ Olivieri di Bacci Profumerie che già prima del covid propose un momento di incontro tra tutti coloro che durante la stagione accolgono i turisti mettendo in campo professionalità e pazienza. Tra chiacchiere e dj set diNoewris, il gruppo "commessi del Forte" ha trascorso una serata a tutto divertimento.