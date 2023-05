Viareggio, arrestati due uomini per spaccio: avevano 5 chili di droga

Viareggio (Lucca), 6 maggio 2023 – Due uomini arrestati e un ingente carico di droga sequestrato di oltre 5 chili di hashish. È questo l’esito dei controlli della Polizia, eseguiti in provincia di Lucca e in particolar modo in Versilia, per la repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. I due uomini finiti in manette sono M.D. di 44 anni e V.G.A. di 52 anni, arrestati per spaccio nel comune di Viareggio. Gli arresti, operati dalla squadra mobile di Lucca con la collaborazione del Commissariato di Viareggio, sono stati eseguiti nel pomeriggio di venerdì 5 maggio, dopo che gli investigatori avevano sottoposto a controllo un uomo già noto alle forze dell’ordine per precedenti per droga e reati contro il patrimonio. L’uomo sin da subito si è mostrato nervoso per il controllo di polizia, e quando gli è stato chiesto se aveva con sé della droga, lui stesso aveva consegnato agli agenti un panetto di hashish. A quel punto è scattata la perquisizione, estesa poi anche alla sua casa a Viareggio. Sono state perquisite anche una cantina e una barca ormeggiata al porto. I controlli hanno portato al rinvenimento di circa 850 grammi di hashish, dei quali aveva con sé 106,15 grammi. Altri 350,24 grammi erano suddivisi in 2 panetti e 9 ovuli e mezzo, sono stati trovati a casa sua. Altri 291,92 grammi (suddivisi a sua volta in 2 panetti e 4 ovuli) sono stati trovati all’interno della cantina mentre 101,84 grammi erano sulla barca. Facendo altri accertamenti, gli investigatori hanno individuato un’altra abitazione come possibile luogo di occultamento di altre sostanze stupefacenti, sempre nel comune di Viareggio. In questo stabile è stato trovato un altro uomo, V.G., che era domiciliato in questa casa, che a sua volta aveva precedenti per guida sotto l’effetto di stupefacenti. La perquisizione in casa ha portato al rinvenimento e sequestro di altri 4314,6 grammi di hashish, suddivisa in panetti, occultati all’interno del congelatore della cucina. I due uomini sono stati tratti in arresto per detenzione a fini di spaccio e, al termine degli atti di rito, sono stati portati alla casa circondariale di Lucca, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

