Sequestrato il cibo per le mense. Non era trasportato in modo regolare

Oltre 30 chili di derrate alimentari destinati agli asili nido di Massarosa sono stati sequestrati dalla polizia. A darne notizia sono le forze dell’ordine, che spiegano che "gli alimenti erano trasportati su un furgone adibito al trasporto di alimenti che, da Monterotondo, era destinato a servire alcune mense scolastiche di asili di Montignoso, Massarosa e Prato".

A intervenire sono stati gli agenti della Stradale di Viareggio. "I poliziotti, specificatamente formati nella materia di trasporto di sostanze alimentari, hanno intercettato, la mattina dello scorso 10 febbraio – spiegano ancora la forze dell’ordine – lungo l’autostrada A12, un furgone condotto da un cittadino italiano di 57 anni, residente a Firenze. Una volta aperti i portelloni del furgone, i poliziotti non hanno avuto dubbi sull’irregolarità del trasporto: prodotti ittici verdure surgelati in busta a temperatura di conservazione superiroe alla legge; il tutto destinato alle tavole di ignari cittadini e bimbi degli asili di alcune province toscane".

Il conducente è stato quindi sanzionato e la carne posta a disposizione del dipartimento di sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria dell’Asl per le ulteriori sanzioni da applicare e la distruzione dei prodotti.

Per quanto riguarda il Comune, la sindaca di Massarosa Simona Barsotti assicura che sulle tavole delle mense non si sono verificati problemi: nessun bambino ha mangiato prodotti contaminati o è rimasto senza cibo. "Intanto, in questa fase stiamo cercando di capire quel che è successo – spiega la prima cittadina – perché formalmente non abbiamo ricevuto comunicazioni di sorta. Abbiamo subito preso contatti con le aziende che si occupano del servizio perché, per parte nostra, non ci sono pervenute segnalazioni. Per adesso, quel che è importante sottolineare è che le derrate sono arrivate regolarmente ai centri cottura e sulle tavole delle mense scolastiche, seguendo tutte le normative previste dalla legge e questo significa che le aziende hanno saputo far fronte all’emergenza. Poi, se dovesse emergere qualcosa di diverso, lo appureremo. Ma al momento, da quel che abbiamo appreso, si tratterebbe di un unico problema che riguarda un solo trasportatore, tra l’altro subito risolto dalla ditta che ha permesso ai bimbi di mangiare regolarmente, come da normative".

DanMan