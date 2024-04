Sequestrati 19mila litri di carburante irregolare

Oltre 18.500 litri di carburante irregolare sequestrato in distributori delle province di Lucca, Massa e Siena. Coinvolta infatti anche una piccola stazione di servizio a Camaiore. L’attività è stata eseguita congiuntamente da militari della Guardia di Finanza e personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, anche avvalendosi dell’apporto dei laboratori chimici adm, sia quello fisso di Livorno che quelli mobili in dotazione alla direzione territoriale Emilia-Romagna e Marche e alla Direzione Territoriale Lazio e Abruzzo. I controlli hanno consentito di impedire fossero immessi sul mercato oltre 18.500 litri di carburanti irregolari: in sostanza gli esperti hanno verificato un tasso di infiammabilità del liquito inferiore al previsto, tanto da classificarlo come non ’di qualità’ e, addirittura scadente per la sua commercializzazione e utilizzo.

Quattro persone sono state denunciate alle autorità preposte. "L’intervento dimostra, ancora una volta – sottolinea un comunicato congiunto di Adm e Gdf – l’impegno delle due amministrazioni nel contrasto alle frodi che possono mettere a rischio la lealtà e la correttezza negli scambi commerciali e la sicurezza dei cittadini". I controlli delle fiamme gialle proseguiranno anche nei prossimi giorni sempre per verificare la regolarità del prodotto erogato nelle stazioni di servizio.

Fra.Na.