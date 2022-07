Senza residenza per il poco personale

Vivono da un mese a Massarosa e ancora non hanno la residenza. ‘Colpa’ dei problemi di organico del Comune, che a oggi non è ancora riuscito a venire incontro alle esigenze di una famiglia trasferitasi da qualche settimana. Il colmo della vicenda si è avuto ieri, quando “nonostante l’appuntamento preso quasi un mese fa - racconta la protagonista - ci siamo presentati all’orario indicatoci per telefono e ci hanno ‘bidonato’ per mancanza di personale. Ho dovuto pure chiedere un permesso di lavoro per presentarmi, eppure nessun dipendente si è fatto trovare e nessuno ha avvisato. Come mai? Sono perplessa e arrabbiata”.