Sempre più ciclopiste Arriva la bandiera dell’associazione Fiab

Camaiore è stata riconosciuta ufficialmente come "Città Ciclabile". La Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta ha premiato la ciclabilità del territorio con l’assegnazione della bandiera gialla, destinata alle città a misura di bicilcletta. "Un bel riconoscimento che premia il lavoro fatto in questi anni, che punta tutto al cicloturismo – commenta il vicesindaco e assessore al turismo Andrea Favilla –; Camaiore si sta dotando, anno dopo anno, di infrastrutture fondamentali per assecondare le moderne richieste turistico-ricettive, imprescindibili per offrire ai visitatori del nostro territorio una strutturata ed organizzata esperienza di mobilità dolce e green che corrisponde alle moderne esigenze del mercato. Noi crediamo in questa piccola rivoluzione su due ruote e la bandiera gialla assegnataci ci ripaga della grande attività svolta".

Soddisfatto l’assessore alla pianificazione territoriale Iacopo Menchetti: "Il percorso che cominciamo con Fiab, che da oggi ci inserisce all’interno dei Comuni Ciclabili italiani, non è meramente una bandierina piantata, quanto un impegno alla consapevolezza per tutta la nostra comunità".

RedViar