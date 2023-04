Selfie choc dell’arresto Seung ha ripreso il blitz

di Saverio Bargagna

Venticinque secondi che narrano una storia ben più vasta e raccontano un modo di agire, forse perfino di pensare. E’ la sequenza filmata che riprende in diretta la cattura di Gianluca Paul Seung, nella notte fra sabato e domenica. Un video diffuso sul web, già inoltrato a centinaia di persone, la cui regia è opera proprio del 35enne di Torre del Lago. Un selfie in movimento, se così vogliamo definirlo, dove il sospettato per la morte della dottoressa Barbara Capovani risponde alla polizia che sta facendo irruzione nel suo appartamento. Le riprese raccontano solo uno spezzone del blitz messo in atto dalla squadra mobile. Voci fuori campo, propria degli agenti, intimano all’italo-cinese, di non muoversi: "Stai fermo! Fermati!". Ma Seung appare più preoccupato di trovare la giusta inquadratura della telecamera che della stessa irruzione. Si limita a rispondere: "Sto qua, non faccio niente. Non ho niente". E lo ripete ancora. Quindi si reca in un’altra stanza e si affaccia alla finestra forse, ma non è chiaro, per mostrare a tutti quello che sta accadendo.

Ciò che è accaduto più tardi, invece, lo sappiamo con esattezza. Il 35enne di Torre del Lago è stato portato in Questura e interrogato. Qui si è avvalso della facoltà di non rispondere ed è stato quindi accompagnato nel carcere di Don Bosco dove si trova attualmente – piantonato a vista – in attesa dell’interrogatorio di garanzia fissato per la giornata di domani, quando si avvarrà ancora una volta della facoltà di non rispondere. Intanto proseguono le indagini affidate agli uomini della squadra mobile che stanno ancora cercando l’arma del delitto: probabilmente una spranga – qualcuno ipotizza perfino un martello – di cui non vi sono ancora tracce.

Per altro, sempre sui social, emergono altre fotografie che ritraggono il sospettato durante alcuni convegni di psichiatria dove era ospitato e sedeva, addirittura, al tavolo insieme ai relatori. Tutto ciò a nome della fantomatica associazione "Adup" (Associazione Difesa Utente Psichiatrico che si ispira ai principi di uguaglianza sociale, come si legge nella presentazione) che fino a poche ore fa, per altro, raccoglieva sulla piattaforma 138 persone iscritte e, da ieri, invece, conta 141 seguaci. Tre in più e – in questo caso – non questione soltanto di matematica.